Familiares se indignam com tratamento dado pela Secretaria de Saúde de Serra Talhada aos pacientes que fazem hemodiálise

Uma ouvinte da Rádio Líder, enviou mensagem para redação da emissora para registrar sua indignação com o tratamento que vem sendo dispensado pela Secretaria de Saúde de Serra Talhada para com os pacientes que fazem hemodiálise Fora do Domicílio.

Segundo a ouvinte, o seu sogro faz hemodiálise no Imip em Salgueiro utilizando o TFD da Prefeitura de Serra Talhada, que disponibiliza uma Van ou dois carros pequeno. “até aí tudo bem”, escreve a ouvinte e continua “se não, mande-se uma ambulância para transportar quatro pessoas… Meu sogro passou uma semana ruim por conta do transporte, fui falar com Nadja para não mandar mais ambulância, hoje para minha surpresa chega uma ambulância na minha porta para levar meu sogro para tratamento, liguei para Nadja ela disse que era o único carro disponível. Ainda bem que tenho transporte tirei da garagem e entreguei ao motorista da prefeitura para levar os pacientes para hemodiálise de forma digna”, relata, e justifica sua indignação: “eles (os pacientes) passam quatro horas em uma máquina saem muito debilitados, ainda uma viajem a seguir, minha gente são pessoas lutando pela vida. Merecem respeito”, desabafa.

Do Caderno 1