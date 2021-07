Famílias Pernambucanas são assistidas pela LBV no enfrentamento a fome

Foram mais de 2 toneladas e meia entregues em benefícios as pessoas vulneráveis do município de Ribeirão/PE

A Legião da Boa Vontade – LBV, esteve no município de Ribeirão, Zona da Mata Sul de Pernambuco, para assistir centenas de famílias de comunidades em vulnerabilidade social, que sobrevivem do corte da cana de açúcar onde buscam o sustento familiar. A Instituição, levou Esperança através da Campanha Diga SIM!, foram 2 toneladas em cestas de alimentos, leite, kit de material de limpeza e higiene pessoal, como também, fez a alegria de dezenas de crianças com kits de material pedagógico.

A ação teve a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Escola Municipal Manasses Correia Brasil.

A mãe solo, Daniela Luiza Silva, ficou feliz com a visita da LBV em seu lar com os benefícios alimentares, de limpeza e educacional. O pequeno Gleidson, 6 anos, encantado com o kit pedagógico, e principalmente, com o estojo para guardar seus lápis, canetas, borrachas, por que tinha uma sacolinha de supermercado onde guardava os poucos itens que tinha.

“Vou desenhar muito com esses lápis e giz de cera, e também, cuidar deles guardando no meu novo estojo que é muito bonito”, disse o menino.

A mãe Daniela, emocionada com a cesta de alimentos e o kit de limpeza e higiene pessoal, comentou: “Vejam meu armário só tenho um pacote de macarrão e fubá para o cuscuz, vocês foram mandados por Deus, com essa cesta teremos alimentos para muitos dias. Nós vivemos com R$350,00 mês com o auxílio do Bolsa Família, tem dia que preciso pedir a vizinhos, o alimento para que possamos comer. Gratidão por esse apoio, que continuem ajudando a todos quanto precisam”, declarou a jovem mãe emocionada com o apoio da LBV.

Dezenas de kits pedagógicos foram entregues para alunos da Escola Manasses Correia Brasil, a gestora escolar Francisca Melo, encantada com os kits de materiais pedagógicos da Instituição, enfatizou: “os itens que compõem os kits de material escolar da LBV são riquíssimos, nossos alunos vão estudar muito mais incentivados. A LBV está de parabéns pelo seu trabalho desenvolvido em prol dos que mais necessitam. Minha palavra é gratidão em nome da comunidade escolar”, disse.

A ação solidária contou com o apoio de Voluntários da Instituição, que são moradores no município, que ajudaram na organização do espaço e na entrega dos benefícios levados pela LBV com o apoio da Sociedade Pernambucana.

Para que todo esse trabalho da Instituição continue a ajudar a quem mais precisa, doe através do site www.lbv.org.br ou realize uma transferência bancária pelo PIX Oficial da LBV que é [email protected]

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Rua dos Coelhos, 219 — Bairro Coelhos. Informações: (81) 3413-8601.