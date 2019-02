Farmácia de Serra Talhada é alvo de assaltantes e R$ 19,7 mil são roubados

Uma farmácia foi alvo de assaltantes na quinta-feira (8). O estabelecimento está localizado na Rua Inocêncio de Andrada, no Centro de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a proprietária da farmácia informou que dois homens armados chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e roubaram cerca de R$ 19,7 mil, além de bolsas, carteiras e celulares dos funcionários.

Ainda de acordo com a PM, durante a fuga, os suspeitos deixaram cair uma mochila que estava com alguns objetos pessoais e uma pacote com sementes de maconha. A Polícia Civil está investigando o caso. (G1)