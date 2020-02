Feirante é suspeito de tentar atear fogo na esposa e na filha em PE

Um feirante de 27 anos é suspeito de tentar atear fogo na esposa e filha na noite da terça-feira (18) em Buíque, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o homem chegou em casa com algumas peças de roupa e ao ser perguntado sobre a origem do dinheiro utilizado para a compra, o suspeito começou a ofender a vítima.

Ainda de acordo com a PM, o feirante agrediu a esposa e a filha do casal, que estava nos braços da mãe, com diversos socos. A vítima pediu que o marido fosse embora, ele se negou e ela tentou sair da casa. Foi quando o suspeito pegou uma embalagem com gasolina e jogou nas costas da esposa.

O suspeito tentou atear fogo nas vítimas, mas o isqueiro não funcionou. A mulher conseguiu fugir e acionar a polícia. Foram realizadas buscas mas, até o momento da publicação desta matéria, o suspeito não foi localizado. A denúncia foi registrada na delegacia local e o suspeito vai responder pelo crime. (G1)