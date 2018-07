Feirantes de Serra Talhada ameaçam ocupar ruas após impasse entre prefeitura e ambulantes

Os cerca de 130 feirantes que comercializam frutas e verduras no Pátio da Feira, no Centro de Serra Talhada, estão ameaçando ocupar ruas e calçadas a partir da próxima sexta-feira (06), em decorrência de um impasse entre a prefeitura e aproximadamente 40 ambulantes. Os vendedores se recusam a trabalhar na estrutura construída pelo governo municipal e seguem nas ruas.

De acordo com site Farol de Notícias, os feirantes consideram isso injusto, porque tinham pontos bons nas ruas e foram transferidos para o Pátio da Feira. “Quando eu tinha minha barraca de tempero na calçada do mercado, minha máquina ficava quente de tanto moer. O pessoal que está nas ruas são os desobedientes que se recusaram a ficar aqui no pátio. Então, se eles podem ficar lá (na rua), nós também podemos”, argumenta a feirante Zuleide Amaral.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico, Ronaldo Melo, afirma que o governo vem agindo intensamente para evitar um confronto com os ambulantes e feirantes. Ele destaca que o Pátio da Feira possui 409 boxes e 127 que comercializam frutas e verduras. Ronaldo pondera que uma invasão dos feirantes às ruas causaria “caos”, por isso vai continuar dialogando.

