Feirantes estão incomodados com falta de estrutura do Mercado Público de Salgueiro

Os feirantes e moradores de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, estão incomodados com a falta de estrutura do Mercado Público da cidade. O local está com as paredes descascando, espaços sujos, luminárias quebradas e falta de segurança.

O motoboy Francisco Vieira trabalha todos os dias no prédio e fica decepcionado com as condições do mercado. “Toda vida foi isso aqui, nunca mudou não. A gente não se sente bem onde não tem limpeza”, lamenta.

Após reclamações, os banheiros do local passaram a ser limpos diariamente por funcionários da prefeitura. “A limpeza de qualquer forma, é sempre importante”, diz o verdureiro Valmir Cordeiro.

Para a feirante Maria Dilma de Oliveira, a maior preocupação é falta de segurança no prédio. “Aqui está tendo assalto. A gente está tendo prejuízo, e nem sempre é a noite, as vezes é durante o dia mesmo”, reclama.

Em fevereiro de 2019 houve um princípio de incêndio no equipamento público. A barraca do feirante, Emerson Pereira da Silva fica próxima ao quadro de energia, com fios à mostra, e de onde aconteceu o curto circuito. “A gente como tem que correr atrás do pão de cada dia, tem que se manter no perigo”.

Em nota, a prefeitura de Salgueiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras, informa que está empenhada em realizar a reforma do Mercado Público de Salgueiro, tendo inclusive já preparado um projeto para a completa reforma e regularização dos feirantes que trabalham no local.

A prefeitura acrescenta ainda que, “considerando que o Mercado Público detém infraestrutura turística na cidade, o projeto foi enviado em 2019, sob a proposta de nº 051467/2019 para o Ministério do Turismo que tem como finalidade a resolução do problema de estrutura, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, piso, readequação dos boxes, entretanto ainda não foi obtida nenhuma resposta”.

A Prefeitura de Salgueiro esclarece que é disponibilizado auxiliar de serviços gerais e vigilante para o “Mercadão” e que irá enviar profissionais de elétrica para sanar os problemas de iluminação do local.

A Polícia Militar informa que o policiamento na área do Mercado Público de Salgueiro é realizado pelo 8º BPM através de Guarnições Táticas e Motopatrulheiros, que fazem o policiamento ostensivo através de rondas com abordagens.

O comandante do Batalhão foi informado da demanda e reforçará as abordagens na região. Ele ratifica a importância de ligar para o 190, no momento da ocorrência, ou prestar uma queixa, posteriormente, na Delegacia de Polícia Civil. (G1)