Feminicídios caem mais de 30% em Pernambuco

O número de casos de feminicídios teve queda de 33% em Pernambuco no mês de janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado. No primeiro mês de 2019, nove mulheres foram vítimas desse tipo de crime, quantidade que caiu para seis em 2020.

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) de mulheres também registraram uma pequena redução de 4,8%. Foram 20 casos em janeiro contra 21 notificados em janeiro do ano anterior. Quanto aos estupros no mês passado, as delegacias de Pernambuco receberam 15,94% menos denúncias em relação ao primeiro mês de 2019. Nesses 31 dias do ano, 174 vítimas prestaram queixa contra 207 do ano anterior.

O declínio representa todas as regiões do Estado, principalmente o Sertão, onde a diferença atingiu 25% (de 40 para 30 ocorrências), e a Zona da Mata com 24,39%, localidade onde os crimes caíram de 41 para 31. No Agreste, o recuo foi de 12,82% (de 39 para 34), enquanto a Região Metropolitana teve 11,32%, pois houve decréscimo de 53 para 47. O Recife terminou o mês com 32 casos, dois abaixo dos de janeiro do ano precedente, o que representa uma queda de 5,88%.

Com relação às denúncias de violência contra a mulher, o mês passado verificou alta de 8,88% nesse tipo de crime em Pernambuco. Se em janeiro de 2019 um número de 3.581 mulheres tinham formalizado boletim de ocorrência, no mês correspondente de 2020 o total chegou a 3.899.

Homicídios

Ao contrário das estatísticas relacionadas às mulheres em Pernambuco, o número dos homicídios registrou um aumento de 9,8%. Comparado a janeiro do ano passado, os crimes saltaram de 225 para 305.

Do total, a Zona da Mata somou 72 mortes, um aumento de 16,13%, em relação a 2019, que teve 62 homicídios. Já no Agreste houve um acréscimo de 12% (75 para 84 crimes), enquanto o Sertão e a Região Metropolitana (exceto a capital) registraram 8,82% (de 34 para 37) e 8,14% (de 86 para 93) a mais de crimes contra a vida. Na cidade do Recife, 49 mortes ocorreram no mês passado, contra 48 crimes em janeiro de 2019.

Da Folha de PE