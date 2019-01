Feriadão de Ano Novo tem nove mortes e 56 acidentes em rodovias federais de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 56 acidentes e nove mortes em rodovias federais de Pernambuco durante o feriadão de Ano Novo, entre 28 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019. Ao odo, 45 pessoas também ficaram feridas. Outras 14 pessoas foram presas por diversos crimes e mais de 1.800 testes do bafômetro foram realizados.

No ano anterior, a Operação Ano Novo registrou 53 acidentes, 35 feridos e três mortes. Houve, no entanto, um dia a menos na ação.

Segundo a PRF, o acidente mais grave registrado nesse período aconteceu na terça (1º), quando cinco pessoas morreram depois que o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e caiu de uma pequena ponte. O caso aconteceu no quilômetro 54,3, da BR-101, no bairro de Jardim Paulista, em Paulista, no Grande Recife.

Ao longo dos cinco dias de operação também foram fiscalizados 4.048 pessoas e 3.393 veículos. Foram emitidas 1.501 auturações por diversas infrações, sendo 117 pelo não uso do cinto de segurança, 116 por ultrapassagnes em locais proibidos, 32 pela falta da cadeirinha para crianças e 23 pela ausência do capacete em motocicletas.

As equipes da Operação Lei Seca participaram da ação de Ano Novo e realizaram 1.842 testes do bafômetro. Sete motoristas foram presos sob efeito de álcool e outros 46 foram autuados. Também foram feitas ações educativas, sobre a conscientização de contudas que podem evitar acidentes. As medidas alcançaram 128 motoristas e passageiros.

Segundo a PRF, outras sete pessoas foram presas por receptação de produtos roubados e uso de documento falso, além de violação do direito de dirigir e outros crimes de trânsito.

Também foram recolhidos 182 veículos, 106 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 54 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) por diversas irregularidades.

A Base de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou o monitoramento das rodoviais e socorreu um paciente baleado em Campina Grande, na Paraíba, para um hospital do Recife.

A PRF atuou, ainda, no recolhimento de 11 animais que estavam nas rodoviais e no auxílio a 42 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em acidentes sem vítimas durante no período.