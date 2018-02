Festa de 40 anos do Galo da Madrugada arrasta multidão no Centro do Recife

Celebrando 40 anos de fundação, o Clube de Máscaras Galo da Madrugada tomou conta do Centro do Recife, neste Sábado de Zé Pereira (10). Com mais de 30 trios elétricos, o maior bloco de rua do planeta, segundo o Guiness Book, reuniu na capital pernambucana mais de dois milhões de pessoas, de acordo com os organizadores.

Com o tema “Galo 40 anos: promovendo o folclore e a cultura de Pernambuco”, o desfile começou por volta das 9h, logo depois do café da manhã. Presidente do bloco, Rômulo Meneses falou sobre a importância da agremiação para a cultura do estado.

O Galo é muito importante para a manutenção do carnaval de rua do Recife. Chegamos aos 40 anos, com 41 desfiles, sem perder a originalidade e sempre representando o nosso povo”, disse.

Apesar de o tempo fechado durante a abertura oficial do carnaval da capital, na sexta-feira (9), o folião teve que enfrentar o sol escaldante durante o desfile do clube de máscaras.

Um dos homenageados pelo Galo da Madrugada em 2018, o jornalista da TV Globo Francisco José comentou a importância da homenagem. “Vi o Galo desde o primeiro desfile, com poucas pessoas, no bairro de São José. É uma honra poder mostrar esse bloco que tanto admiro”, disse.

