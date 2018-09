Festa de Setembro em Serra Talhada teve início nessa terça (04) e hoje terá Gustavo Mioto e Jonas Esticado

A Festa de Setembro 2018 teve início na noite desta terça-feira (04), no Pátio de Eventos, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A noite começou com os artistas locais Dudu Gonçalves, Nailton Gomes e Wesley Magalhães, teve o sertanejo romântico de Jefferson Moraes e terminou com a Banda Solteirões do Forró e Zé Cantor.

A programação tem sequência hoje (05), a partir das 22h30, com as atrações locais Forrozão 1.000, Colorado e Felipe Filho, e em seguida sobem ao palco Gustavo Mioto e Jonas Esticado. Na quinta-feira (06) tem Luan Estilizado e na sexta-feira (07) Mano Walter e Saia Rodada, além de artistas locais todas as noites.

Confira a programação:

Quarta – 05/09

22:30 – Forrozão 1.000 + Part. Colorado e Felipe Filho

00:00 – Gustavo Mioto

01:30 – Jonas Esticado

Quinta – 06/09

22:00 – Ítala e Brenda + Part. Fabíola Leite

23:10 – DJ ORBASS

01:10 – Kennedy Brazzil + Part. Jéssica Nonato

01:50 – Luan Estilizado

Sexta – 07/09

22:30 – Fábio Diniz + Part. Leya e Mateus Carvalho

00:00 – Mano Walter

01:40 – Saia Rodada