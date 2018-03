‘Festa do Umbu’ contará com atrações culturais, shows e exposições em Parnamirim, no Sertão de PE

Mais uma edição da Festa do Umbu será realizada neste sábado (03) e no domingo (04) em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. O evento, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação do umbuzeiro, acontecerá no Espaço Cultural Umbu Bom, na Zona Rural da cidade. A entrada é gratuita.

Na programação deste sábado, a partir das 19h, a festa contará com as apresentações dos poetas Ninho Pernambuco e Maurício Menezes, do grupo de Coco e Maracatu Fogo no Munturo, de Petrolina, e do artista local Elmo Oliveira.

No domingo (04), o evento segue, a partir das 09h, com painéis do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Núcleo de Estudos Agroecológicos do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco (IF Sertão – PE), campus Ouricuri. Também haverá a apresentação do grupo de xaxado, Cabroeira, de Granito (PE), dos Irmãos Aniceto, de Crato (CE), de João Caraibeira e Mariano de Carvalho, de Petrolina.

A quinta edição da Festa do Umbu também contará com uma feira de produtos orgânicos e uma barraca de vendas de comida regional e de derivados do umbu.

Riqueza do Sertão

Fonte de recursos naturais, o umbuzeiro, árvore nativa do semiárido brasileiro e simbolo de resistência da Caatinga, pode ser aproveitado tanto para consumo animal, através das suas folhas e raízes, como também para consumo humano, em receitas culinárias a base de umbu.

Serviço:

Espaço Cultural Umbu Bom: Fazenda Floresta – Estrada de Matias à Veneza, s/n.