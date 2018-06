Festas juninas no interior de Pernambuco e acidente entre três carros causam engarrafamento na BR-232

As festas de São João no interior de Pernambuco causaram um aumento no fluxo de carros que trafegam nas rodovias do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da tarde do sábado (23), o engarrafamento na área da BR-232, que liga o Recife ao Agreste e Sertão do estado, era maior no trecho da rodovia no bairro do Curado, na Zona Oeste da capital.

De acordo com a PRF, o congestionamento vai do trecho posterior ao viaduto da BR-232 e se estende até próximo à Avenida Abdias de Carvalho. O engarrafamento começou na cidade de Moreno, no Grande Recife, após um engavetamento entre três carros no quilômetro 33 da BR-232.

O acidente ocorreu às 7h45, no distrito de Bonança, na faixa rumo ao interior de Pernambuco. Uma pessoa que estava em um dos veículos sofreu ferimentos leves, mas não precisou ser socorrida. Todos os motoristas fizeram o teste do bafômetro e os resultados foram negativos para a ingestão de álcool. Os carros foram retirados do local e a rodovia foi liberada às 9h40.

O reforço da fiscalização nas estradas que cortam o estado, durante o São João, teve início na quinta (21). As ações foram intensificadas nas estradas, sobretudo as BRs 232, 104, 407 e 428, que dão acesso aos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru, no Agreste do estado, além de Arcoverde e Petrolina, no Sertão pernambucano.

Lombadas desligadas

Também na quinta (21), lombadas eletrônicas instaladas em três rodovias foram desligadas, para facilitar o acesso dos motoristas aos polos de festejos juninos em Pernambuco. De acordo com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), a medida segue até as 5h de segunda (25).

Foram desligados os equipamentos das seguintes rodovias: PE-027 (quilômetro 0,7), em Aldeia, no município de Camaragibe, e PE-035 (quilômetros 7,3 e 7,9), em Itapissuma, no Grande Recife; e BR-232 (quilômetros 6,2; 6,3; 7,4; 7,8 e 9,2), no Curado, na Zona Oeste da capital.

