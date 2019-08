Festival de Cinema de Triunfo inicia 12ª edição com filmes, debates e oficinas

Durante seis dias, o Sertão do Pajeú abre espaço para um dos mais movimentados eventos do audiovisual pernambucano. Desta segunda-feira (5) até 10 de agosto, a região recebe a 12ª edição do Festival de Cinema de Triunfo, com direito a mostras competitivas, oficinas e debates. Promovida pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, a programação reúne 33 filmes em competição, entre longas e curtas, selecionados entre 344 inscritos de diversos estados brasileiros.

Nesta edição, o festival homenageia dois pernambucanos: o cineasta Kleber Mendonça Filho e a atriz Lívia Falcão. “As homenagens são sempre simbólicas e mandam uma mensagem. E eu gosto que isso ocorra no momento em que os artistas estão sendo tão mal vistos no Brasil”, comenta Kleber, cujo novo longa-metragem, “Bacurau”, estreia no Recife no dia 24 de agosto, após vencer o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. Para Lívia, a reverência ao seu trabalho foi uma grata surpresa. “Assim como o teatro, o cinema foi uma das minhas primeiras escolas. Eu tenho um amor muito profundo pelo fazer cinematográfico”, revela.

“São dois pernambucanos que já têm um legado, apesar de jovens, que os colocam como referências no setor”, afirma Gilberto Freyre Neto, secretário de cultura do Estado. A homenagem a Lívia ocorre na cerimônia de abertura do festival, enquanto Kléber será reverenciado no encerramento. As solenidades, assim como as exibições dos filmes, ocupam o Cineteatro Guarany, erguido na década de 1920.

Toda a programação é gratuita. Também há espaço na programação para atividades formativas. Com inscrições abertas até hoje, a oficina “Atuação orgânica – Laboratório de técnicas de atuação para o audiovisual” será ministrada pela atriz Márcia Lohss de 6 a 8 de agosto.