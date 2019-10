Feto é encontrado em lixão de cidade do Sertão de PE

Um feto foi encontrado na manhã desta terça-feira (22) no lixão da cidade de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. Um homem que trabalha como reciclador no local encontrou o feto em uma sacola plástica.

A Polícia Militar e o Instituto de Criminalística estiveram no local para dar início aos procedimentos de investigação. O feto foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Petrolina, também no Sertão. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Do NE10 Interior