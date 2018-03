Fies prorroga inscrições até amanhã (02)

Previstas para terminar nessa quarta-feira (28), as inscrições para o Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram prorrogadas pelo Ministério da Educação. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Na tarde desta quarta, o MEC anunciou que adiou o prazo final de inscrição para esta sexta-feira (2).

Em nota, Vicente Almeida, diretor de políticas e programas de educação superior do MEC, explicou que “a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, uma vez que cerca de 400.000 inscrições ainda se encontram na fase de preenchimento no Sistema de Seleção do Fies”.