Filha agride própria mãe e é presa em Serra Talhada

Na noite desta sexta-feira (22), uma mulher foi presa após agredir a própria mãe em Serra Talhada. O fato aconteceu na Quadra 50, Lote 21, no Vila Bela.

Segundo as informações, por volta das 23h00, os Policiais Militares do 14°BPM durante patrulhamento foram solicitados via central de Operações para averiguar uma denúncia recebida via disque denúncia.

A vítima informava está sendo agredida por sua filha (imputada). De imediato, foi realizado o deslocamento ao endereço fornecido, onde a vítima informou que sua filha havia chegado à casa bastante agressiva, desferindo socos nas portas e empurrando-a e proferindo palavras de calão.

Diante o exposto, as partes foram conduzidas a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

