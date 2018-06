Filha de 10 anos envia mensagem à PM e denuncia pai por agredir a mãe em Pernambuco

Um comerciante de idade não divulgada foi detido suspeito de agredir a esposa nessa quinta-feira (31) em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a filha do casal, uma criança de 10 anos, enviou mensagens para o WhatsApp da polícia denunciando o crime.

Ainda segundo informações da PM, a criança presenciava as agressões e teria ficado com medo. Os pais da criança foram levados para a delegacia do município. (G1)