Filha de costureira e caminhoneiro passa em Medicina e família serra-talhadense comemora

A matrícula já está garantida, mas a jovem serra-talhadense Elba Fernanda, de 25 anos, ainda não tem noção do seu feito. Filha de uma costureira e de um caminhoneiro, moradores do bairro Bom Jesus, Fernanda teve que largar tudo na capital do xaxado e migrar para a capital pernambucana, Recife, para conseguir o tão sonhado curso de Medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

A jovem serra-talhadense detalhou ao Jornal Desafio Online, sua jornada do pré-escolar até conseguir uma vaga no curso de Medicina.

“Tirando o pré-escolar, que é aquela parte do jardim e alfabetização, eu sempre estudei em escola pública, da 1ª a 8ª série, ou seja, todo ensino fundamental na Escola Antonio Timóteo, no bairro onde minha família reside, Bom Jesus, depois disso eu fui estudar o ensino médio no Erempac (Erem Professor Adauto Carvalho), que era uma escola de tempo integral, também pública. Eu terminei o ensino médio em 2012, já naquele ano eu queria cursar Medicina, eu já conversava com minhas colegas sobre o assunto, mas parecia muito distante da minha realidade, mas eu sabia que era aquilo que queria fazer.

Quando eu terminei o ensino médio, fiz o Enem pela primeira vez e não consegui passar, o número de acentos foi baixo, a minha primeira nota de redação foi 640 pontos, foi baixa para quem estava saindo do ensino médio, depois disso eu procurei um cursinho, aí eu estudei em 2013 e 2014 no Cursinho Logos com Isaías, depois disso fui estudar no curso do CIS – Centro de Isoladas de Serra Talhada em 2015, 2016 e 2017, que era com os alunos que faziam Medicina em Serra, mas também não consegui passar e em 2018 fui morar em Recife.

Em 2018 eu recebi a oportunidade de ir estudar em Recife, mas precisamente na Academia Fernandinho Beltrão, que é um dos mais reconhecidos na capital pernambucana, e logo de início foi um desafio porque eu tinha que sair do interior e como a sociedade hoje é muito preconceituosa, eu mulher sozinha, vindo morar em um grande centro do Brasil, muitas pessoas soltaram piadinhas na época, mas eu relevei, cheguei no cursinho lhe dando com muitos estudantes que vinham de escolas particulares, mas também que vinham de escolas públicas, foi uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida.

Eu me dediquei muito na Academia Fernandinho Beltrão, como também nos demais cursinhos que fiz, o meu desempenho começou a crescer, é tanto que na redação do Enem vale 1.000 pontos e eu tirei 980 esse ano e o ano passado também.

Nos últimos três anos fiquei muito triste, teve um ano na UPE de Serra eu fiquei por cinco pessoas, eu fiquei na 6ª posição e não passei, depois fiquei por três pessoas e não passei na UPE de Serra também. Esse ano quando saiu a nota eu não passei novamente pelo Sisu, numa faculdade pública e mais uma vez me deixou triste, mas mesmo assim não desisti e estava ali querendo passar, foi quando me escrevi no ProUni, de cara não consegui passar, mas aí depois algumas pessoas foram desclassificadas por não comprovar informações sobre serem cotistas, eu fui remanejada e ocupei a última vaga dessa turma da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), que é uma faculdade particular, mas eu ganhei uma bolsa de 100% pelo sistema de cotas do ProUni, eu não fiz vestibular particular, eu passei pela nota do Enem como cotista ganhando a bolsa do governo, e a faculdade tem como hospital para realização do curso o IMIP.

Eu completei 25 anos na terça-feira passada, dia 19, e o presente eu ganhei nessa segunda-feira (25), foi muita coincidência estou muito feliz”. Relatou Fernanda, sobre a sua jornada até ser aprovada no curso de Medicina.