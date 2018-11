Filha de porteiro e secretária passa em quatro faculdades de medicina e consegue vaga para estudar nos EUA

O sonho de ingressar em uma faculdade levou mais de 216 mil pessoas às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Pernambuco, no domingo (11). Foi por meio dessa prova que, em 2017, a estudante Larryssa Gonçalves conseguiu passar em quatro faculdades de medicina. Ela é filha do porteiro e da secretária de uma escola particular, no Janga, em Paulista, no Grande Recife.

Na escola onde os pais trabalham desde 2003, a jovem, de 19 anos, conseguiu uma bolsa integral. No ano do vestibular, ela foi aprovada em medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde ela cursa o primeiro período da graduação.

Ser de família humilde nunca impediu Larryssa de sonhar alto. Ela quer se especializar em neurologia, mas, no início da faculdade, ainda estava longe da disciplina. A estudante, então, se inscreveu para um curso de oito meses nos Estados Unidos e, estudando em casa, foi selecionada para a The George Washington University.

“Tive opiniões de amigos que disseram ‘não faz slide, faz uma coisa diferente, porque muitos alunos já fizeram e você tem que mostrar uma diferença’. Foi quando optei por apresentar com argumentos e post-its, que eu usei para simbolizar as áreas que eu iria apresentar. Agora, meu plano é terminar minha faculdade lá. Estou lutando para isso”, conta a jovem.

Segundo o diretor da escola em Paulista onde Larryssa estudou, Genes Fernando, a jovem conseguiu os melhores resultados entre todos os alunos que já passaram pela instituição de ensino. De ex-aluna, ela passou a ser tratada como inspiração.

“Quando ela retornou do Rio de Janeiro, a levei de sala em sala. Vi o brilho dos olhos dos alunos, que sabem que também têm condições de realizar seus sonhos. Um aluno do sexto ano disse ‘professor, o que aconteceu com ela é um conto de fadas’. Foi uma menina de origem pobre, os pais são funcionários da escola, mas ela é muito esforçada. Procurou fazer o curso de inglês, fala o idioma fluentemente. É uma aluna que inspira novos alunos”, diz.

“Sempre fui disciplinada, tanto que, desde pequena, minha mãe fazia horário de estudo comigo. Na sétima série, eu tinha horário de estudo. Sempre tive essa educação voltada para crescer”, afirma Larryssa.

Mãe de Larryssa, a secretária Dulce Gonçalves trabalha na escola desde a fundação. Ela diz que frequentemente é questionada sobre a filha e fala sobre o orgulho de ter criado uma pessoa tão determinada.

“Todo mundo pergunta ‘como é o projeto?’. Eu respondo que é, sempre, você colocar o foco no seu filho. Deixar ele sonhar e sonhar com ele”, afirma a mãe de Laryssa.

O pai, Marcondes Fernandes, que é porteiro na escola, está com o coração apertado, mas quer mesmo que a filha ganhe o mundo. “É o futuro dela. A gente fica com saudade, mas tem que aguentar. É pouco tempo, cinco anos só”, diz.

A psicóloga Márcia Karine, que acompanhou os passos de Larryssa, explica que a fómula do sucesso da estudante é a persistência. “A receita do sucesso é você ter um objetivo na vida. Daí, você traça metas. Nem sempre essas metas são garantias, mas você está trabalhando com as coisas que podem dar certo e errado, para evitar a frustração”, afirma.

