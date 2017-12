Filha denuncia o próprio pai à Polícia após sofrer agressão em Serra Talhada

Uma jovem de 20 anos prestou queixa contra o seu pai, um motorista de 43 anos, no último sábado (16), após uma discussão familiar, no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A vizinhança acionou a PM e quando os policiais do Gati chegaram, a jovem relatou que foi agredida pelo pai com empurrões e palavras de baixo calão. A confusão acabou na delegacia de polícia e o motorista foi autuado em flagrante por violência doméstica

Via Blog do Luiz Carlos