Filha é detida após morder e arrancar nariz da mãe no Agreste de PE

Uma mulher de 48 anos foi agredida pela filha dela, de 23, na noite dessa quarta-feira (27) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi mordida no rosto e teve parte do nariz arrancado durante uma discussão. A agressão ocorreu no bairro Vassoural por volta das 22h25.