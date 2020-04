Filhas ‘ainda não sabem de nada’, diz ex-marido de grávida morta com coronavírus no Recife

“Elas ainda não sabem de nada, vou precisar de uma orientação psicológica para poder conversar com minhas filhas. É um momento muito difícil, são duas crianças de 6 anos”. O depoimento é do contador Sérgio Melo, ex-marido da fisioterapeuta Viviane Albuquerque, que estava grávida de 32 semanas e morreu de coronavírus, no domingo (5). Uma cesariana de emergência foi feita para retirar o bebê, que segue internado no Recife. A mulher deixou também filhas gêmeas.

Viviane foi internada no dia 28 de março, com sintomas de Covid-19. No dia 1º de abril, saiu o resultado positivo. Ela foi levada diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por estar grávida. Na sexta-feira (3) ela foi entubada e, na manhã do sábado (2), ela passou por uma cesariana.

“As meninas eram tudo para Viviane. Eu fiquei sabendo na quarta feira passada, através de um amigo, que é medico. Ele disse que o quadro dela deu positivo e que era difícil, uma situação delicada, mas eu, com muita fé, achava que ela ia escapar dessa. Foi muito rápido”, afirmou.

De acordo com o ex-marido de Viviane, a mulher sofria de um problema respiratório. Entretanto, a Secretaria Estadual de Saúde, ao detalhar os casos de óbitos em Pernambuco, não divulgou nenhuma comorbidade no caso da fisioterapeuta. “Viviane era forte, atleta, teve as gêmeas comigo e eu sempre cuidei, sabia que ela tinha um problema de asma alérgica”, declarou o contador.

“Dedicada, inteligente, faltava dois meses para ela terminar o curso de direito dela. Deixou duas princesas, que estão aqui comigo, tem um bebê lutando pela vida, que vai precisar de amor, atenção, que é o que o mundo está precisando, porque economia a gente pode recuperar, mas a vida nunca mais volta”, disse.

Coronavírus em Pernambuco

Nessa terça-feira (7), Pernambuco confirmou mais 129 casos da Covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. Com isso, passa a ter 352 pacientes oficialmente com a doença. Outros quatro óbitos também foram confirmados, aumentando para 34 o número de pessoas que faleceram com a enfermidade no estado.

Para aumentar o isolamento social, o governo estadual prorrogou o fechamento de praias e parques até segunda-feira (13) e ampliou a proibição, incluindo também os calçadões na orla. (G1)