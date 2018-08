Filho ateia fogo na casa onde mora com a mãe em Custódia

Um homem ateou fogo na casa onde mora na noite dessa segunda-feira (06) no bairro Redenção, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a mãe de 84 anos denunciou o filho por incendiar um dos cômodos da residência.

Ainda segundo a PM, a vítima disse sofrer agressões verbais e destratos constantemente. O filho foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. O fogo foi apagado pela própria idosa e ninguém ficou ferido. (G1)