Filho confessa ter premeditado assalto que terminou na morte da mãe e deixou pai ferido em PE

Um dos filhos do casal baleado durante um assalto na noite da quinta-feira (9) confessou ter premeditado o crime. O caso aconteceu na cidade de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem, de 20 anos, já tinha furtado alguns objetos dentro da própria casa. O celular dele foi apreendido pela polícia. O filho, que era adotado, disse a um parente que precisava recuperar o aparelho, pois lá estavam as ligações com os homens contratados para o assalto. A polícia foi informada e prendeu o jovem, que confessou o crime.

Ele disse em depoimento, que o objetivo era dividir o valor de quase R$ 10 mil, guardado dentro da casa. Mas, os homens contratados se anteciparam ao dia combinado para o assalto e invadiram a residência.

Segundo a Polícia Civil, Mineia Silvania da Silva, de 47 anos, estava abrindo a porta da garagem para o companheiro de 49 anos, quando três homens encapuzados invadiram a casa e anunciaram o assalto. Eles levaram objetos pessoais.

Mineia foi amarrada pelos bandidos e morta com um tiro na cabeça. O companheiro dela foi atingido por dois disparos, passou por cirurgia, e está internado em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife.

O filho chegou a conceder entrevista, e chorando, disse que foi adotado pelos pais quando era criança e que a mãe sempre recebia ele em casa com um beijo. O delegado Helianthus Bezerra, responsável pelas investigações do caso, informou que o jovem será autuado pelo crime de latrocínio. Os três assaltantes estão foragidos, e segundo a polícia, não são de Canhotinho. (G1)