Filho de deputado federal fica ferido e duas pessoas morrem em acidente na BR-232

Dois homens morreram e mais duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na noite dessa segunda-feira (16) na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os feridos está Vinícius Mendonça, filho do deputado federal Mendonça Filho. Ele, o advogado Rodrigo Albuquerque, o motorista Edson de Oliveira Santos, e o assessor Rodrigo Mota estavam em um veículo quando perderam o controle, capotaram e caíram na margem direita da rodovia.

Ainda de acordo com a PRF, o advogado e o motorista do carro morreram no local. Vinícius Mendonça e o assessor ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para o hospital em Bezerros, depois foram transferidos para uma unidade de saúde, no Recife, onde estão internados.

Conforme a assessoria de imprensa do deputado, o filho dele, Vinícius Mendonça, de 24 anos, teve rompimento do ligamento do ombro direito, mas passa bem e está internado no Hospital Santa Joana, no bairro Maria das Graças, no Recife. O assessor Rodrigo Mota, de 26 anos, também está no mesmo hospital, ele não teve ferimentos graves e está em observação médica.

Através de nota, o partido Democratas do deputado federal Mendonça Filho e de Vinícius Mendonça manifestam profundo pesar pelo falecimento do motorista Edson de Oliveira Santos e do advogado Rodrigo Albuquerque em decorrência do acidente de automóvel ocorrido na noite dessa segunda-feira (16), na BR-232, no município de Bezerros. (G1)