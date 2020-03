Filho de ex-vereador é assassinado a tiros no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem identificado como Tonico Gaia foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (02), na Rua 08 no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Tonico estava na porta de casa quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que efetuou cerca de dez disparos de arma de fogo contra o mesmo.

Tonico é filho do ex-vereador Edmundo Gaia (in memorian) e irmão do pré-candidato a vereador, Zé Dida.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

HOMICÍDIOS

Este é o terceiro assassinato registrado na Capital do Sertão do Pajeú, o último vitimou um homem identificado como Rosenildo Laurentino dos Santos, 45 anos, que foi morto com um disparo de espingarda calibre 5.5, na Fazenda Malhada da Pedra, zona rural de Serra Talhada.

