Filho de ex-vereador é morto a tiros dentro de restaurante em Caruaru

Um homem de 28 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (27) dentro de um restaurante às margens da via local da BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Hallan Garcia. Ele era filho de um ex-vereador do município conhecido como Val de Cachoeira Seca.

O crime aconteceu por volta das 20h. De acordo com as primeiras informações, Hallan costumava frequentar o local quase todos os dias e estava acompanhado por alguns amigos quando foi abordado pelos criminosos.

Hallan Garcia foi abordado por homens que chegaram no estabelecimento em um carro. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do G1