Filho do ex-governador Eduardo Campos é eleito o deputado federal mais votado em Pernambuco

Com mais de 70% das urnas apuradas, o filho do ex-governador Eduardo Campos, João Campos (PSB) é eleito o deputado federal mais votado pelo estado de Pernambuco. Em seguida, a vereadora Marília Arraes, prima de segundo grau de João, aparece como a segundo mais votada para a Câmara dos Deputados.

Bisneto de Miguel Arraes e neto da ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes, João Henrique Campos é um dos cinco filhos de Eduardo e Renata. O jovem é visto como o sucessor político do socialista falecido. Recém-formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ele tem 23 anos e assumiu, em fevereiro de 2016, a chefia de gabinete do governador Paulo Câmara.

Do JC Online