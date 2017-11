Filho é suspeito de matar o pai com paulada na cabeça em Custódia, no Sertão de PE

Um idoso de 73 anos foi morto com uma paulada na cabeça nessa quarta-feira (1º) em Custódia, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o filho da vítima, de 37 anos, teria cometido o crime.

Ainda segundo a PM, o homem foi até a casa do pai para pegar água. Ao chegar no local, o aposentado teria tentado agredir o suspeito com uma faca, conforme informou a polícia.