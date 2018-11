Filho mata pai a facadas durante discussão em Serra Talhada

Um filho matou o próprio pai, durante uma briga dentro de casa, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu no Sítio Curralinho. Segundo a polícia, a discussão começou por causa de um som alto. Cícero Vicente da Silva, de 43 anos, estava embriagado e, durante a discussão, pegou uma faca para tentar matar o filho.

Bruno Gomes da Silva, de 23 anos, reagiu, conseguiu tomar a faca da mão do pai, e o esfaqueou no pescoço e no braço várias vezes. Cícero morreu no local. Bruno fugiu logo depois de cometer o crime e ainda não foi localizado pela polícia.

Da TV Jornal