Filho quebra medida protetiva, agride e deixa mãe quase nua em via pública de ST

Na tarde desta terça-feira (09), por volta das 14h40, ocorreu um caso de violência doméstica após quebra de medida protetiva em Serra Talhada. O crime aconteceu na Rua do Cruzeiro, na Borborema.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 14º BPM, ao serem acionados pela central de operações desta unidade, compareceram ao endereço em lide, a fim de verificar uma possível violência doméstica de um filho contra a sua genitora.

Ao chegarem ao local, o imputado, percebendo a presença do policiamento, tentou evadir-se, vindo a ser devidamente contido pelo policiamento. Momento antes da chegada dos policiais, o acusado havia agredido fisicamente a vítima, desferindo tapas e socos em seu rosto e deixando-a parcialmente despida em via pública durante as agressões.

Que o imputado já havia sido apresentado à delegacia, horas antes, por também ter cometido agressões físicas contra seu irmão. Diante do ocorrido, o imputado foi conduzido, novamente, para a DPC local a fim de serem tomadas as medidas cabíveis.