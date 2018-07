Fim do sonho: Brasil cai diante da promissora Bélgica

A Copa do Mundo da Rússia acabou para o Brasil. Diante do primeiro adversário perigoso, a Canarinho sofreu com a força física e o talento da promissora Bélgica e foi eliminada nas quartas de final por 2×1. O sonho do hexa acabou em um jogo com emoção até os últimos minutos.

Os dois gols do adversário saíram logo no primeiro tempo. Aos 12 minutos, em cobrança de escanteio, Fernandinho – em tarde irreconhecível – desviou contra as próprias redes. Ficaria ainda pior. Aos 30 minutos, em rápido contra-ataque, De Bruyne fez um belo gol em chute de longe.

No segundo tempo, o Brasil voltou com Douglas Costa no lugar de Willian. A cara do time mudou consideravelmente. Com mais velocidade, a equipe verde-amarela passou a tomar conta do jogo e pressionar o oponente.

Com a entrada de Renato Augusto, a Seleção Brasileira ficou ainda melhor. Aos 30 minutos, Coutinho levantou na área e o próprio Renato Augusto, infiltrado, desviou de cabeça para o gol.

Nos minutos seguintes, os brasileiros seguiram superiores. Roberto Firmino quase marcou. Renato Augusto teve outra grande chance, mas mandou para fora. Depois, em contra-ataque, Neymar deixou Coutinho na boa, mas o meia perdeu chance incrível e isolou a bola.

No finalzinho, já nos acréscimos, Neymar acertou chute colocado, no ângulo, e Courtois fez linda defesa. Foi o último lance de efeito do Brasil em uma melancólica despedida dos gramados russos. A Bélgica agora pega a França na semifinal da Copa da Rússia.