Finalmente: DNIT instala lombadas na BR-232 e dá mais tranquilidade para alunos da FIS em Serra Talhada

Os estudantes, professores e servidores da FIS (Faculdade Integrada do Sertão) vinham cobrando já há muito tempo a instalação de lombadas na BR 232, na entrada para o campus da faculdade que fica no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada, obrigando aos motoristas fazerem manobra a esquerda, no sentido Serra Talhada/Recife, e tais manobras vinham causando acidentes e pondo em risco a vida de muitos.

No mês de maio passado o secretário de Transportes de Pernambuco, o deputado federal licenciado, Sebastião Oliveira cobrou a instalação de lombadas na localidade ao DNIT, o que trouxe esperanças para os interessados no assunto.

O pedido, porém se arrastou vagarosamente trazendo desconfiança de que viesse a ser atendido.

Neste final de semana, no entanto, finalmente os apelos dos estudantes foi atendido e o DNIT instalou duas lombadas físicas na BR 232, trazendo alívio para a comunidade universitária e todos que moram no bairro Tancredo Neves.

Via Caderno 1