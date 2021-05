Fiocruz receberá lote antecipado de IFA

Novo lote permitirá a produção de cerca de 12 milhões de doses de vacina

A Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), receberá, no dia 22 de maio, uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) com dois lotes para a produção da vacina Covid-19 e não apenas um, conforme já havia sido divulgado. A razão para isso é a antecipação da remessa que estava prevista para o dia 29 de maio.

Com isso, já no próximo sábado, a Fiocruz receberá insumo suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses de vacina. Com as novas remessas, as entregas de vacinas estão asseguradas até a terceira semana de junho.

Por conta do rápido escalonamento de produção que a Fiocruz atingiu, as remessas de IFA vem sendo consumidas antes do tempo previsto inicialmente, e será necessário interromper a produção nesta quinta-feira (20) até a chegada do novo lote de insumo.

Não há ainda previsão de que isso possa gerar qualquer impacto em entregas futuras. Caso possa haver algum impacto, ele será avaliado e comunicado mais à frente.

O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, seguindo a logística de distribuição definida pela pasta.

Do Nill Júnior