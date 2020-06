Fiquei sem chão, diz apresentadora Eliana após diagnóstico positivo de covid-19

A apresentadora Eliana foi diagnosticada com a covid-19. De acordo com o SBT, que confirmou a informação nessa sexta-feira (26), ela está assintomática (sem sintomas), “bem e monitorada”. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da emissora, Eliana se afastou imediatamente das atividades.

Após o teste positivo da apresentadora, a equipe do quadro “Minha Mulher que Manda” está sendo monitorada de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias. As gravações encerraram esta semana.

Eliana se pronunciou sobre o assunto através do perfil no Instagram. Em uma imagem com os dizeres “Deixe a fé te guiar”, a apresentadora escreveu: “Fiquei sem chão, triste e surpresa”. Ela revelou ainda que tomou todas as precauções a seu alcance para evitar a contaminação. Eliana ficará em isolamento total.

Confira: