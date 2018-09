Fiscalização é intensificada em estradas durante feriado da Independência em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (6), em todas as rodovias de Pernambuco, a Operação Independência, ampliando a fiscalização nas estradas do estado durante o feriadão de 7 de Setembro. Além disso, são desligadas lombadas em duas rodovias estaduais.

A partir do meio-dia desta quinta, são desligados os radares de velocidade do quilômetro 16,6 da PE-60, em Ipojuca, e os dos quilômetros 7,3 e 7,9 da PE-35, em Itapissuma. A fiscalização é retomada na segunda-feira (10).

O feriado prolongado da Independência, que extraoficialmente marca a abertura do verão em Pernambuco, costuma registrar um aumento no fluxo de veículos nas BRs 101 Norte e Sul, em direção ao litoral do estado.

O Núcleo de Operações Especiais da PRF participa com equipes em ação para coibir assaltos, identificar pessoas com porte ilegal de armas, localizar veículos roubadas e combater o tráfico de drogas durante o período.

Além disso, segundo as concessionárias Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros, a expectativa é de que, no período, cerca de 100 mil veículos circulem com destino às praias do Litoral Sul do estado. O objetivo da operação é evitar que acidentes graves ocorram e melhorar o tráfego para os motoristas. Para isso, a PRF vai realizar, também, abordagens educativas com os condutores. (G1)