Fiscalização é intensificada na BR-428 para combater o tráfico de drogas no Sertão de PE

A Polícia Militar intensificou as fiscalizações na BR-428, que corta o Sertão de Pernambuco. O objetivo é combater ao tráfico de drogas na região. São realizadas abordagens policiais na estrada e feitas apreensões, geralmente, as drogas são encontradas escondidas em veículos e vans que fazem o transporte alternativo de passageiros para as cidades sertanejas.

A BR-428 tem 190 quilômetros e é por ela que é escoada a droga produzida em cidades do Sertão de Pernambuco. No ano passado, a Companhia Independente de Polícia Militar de Cabrobó registrou a erradicação de 230 mil pés de maconha na região e a apreensão de mais de uma tonelada da droga pronta para o consumo. Este ano até agora já foram erradicados quase nove mil pés, e apreendidos 240 quilos.

Segundo a Polícia Militar, os traficantes aproveitam o período chuvoso do Sertão para plantar a maconha. Este é o tempo da colheita. A droga vem de cidades como Cabrobó e Orocó pela BR-428, até Petrolina.

Para combater o tráfico de droga, a polícia intensificou a fiscalização na estrada.”Realizamos em dias e horários inesperados com fins de realizar as abordagens e essas apreensões de maconha que saem lá da região para outras cidades” esclareceu o comandante do 2º Companhia Independente de Polícia Militar de Cabrobó (2º CIPM), tenente Coronel Ivanildo Moura.

Todo tipo de veículo é inspecionado pelos policiais, especialmente as vans que fazem o transporte alternativo de passageiros. Na semana passada, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas dois dias seguidos em vans que vinham para Petrolina. Na quarta-feira (18) foram oito quilos numa van que saiu de Orocó. E na quinta-feira (19), quase sete quilos numa outra van que vinha de Cabrobó. Os donos das drogas foram presos.

Durante a abordagem, os passageiros são revistados, as bagagens verificadas, e uma varredura é feita na parte interna dos veículos. “É realizada a abordagem pessoal, a revista dentro do interior do veículo. Inclusive a checagem de documentações”, explicou o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), o major Marcondes Gonçalves Ferraz.

Para quem dirige as vans, a fiscalização deixa todo mundo mais tranquilo durante a viagem.”Eu acho muito importante e se fosse direto, todos os dias, era bom essa abordagem”, disse o motorista de van, Fábio Cruz de Avelar.

Segundo o comandante do 5º BPM, a fiscalização vai ser mais intensa no período das festas juninas. “Temos intensificado desde o início do mês e vamos intensificar no decorrer do mês de junho todo, até o início do mês de julho. Não somente as viaturas do 5º BPM, mas também as viaturas do Biesp estão aí nesta sistemática de planejamento”, finalizou o major Marcondes. (G1)