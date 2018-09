Fiscalização embarga 74 hectares de desmatamentos ilegais em Pernambuco

O Ministério Público de Pernambuco, com o apoio de instituições ligadas à fiscalização e proteção ao meio ambiente, embargou 74 hectares de áreas de desmatamento ilegais de Mata Atlântica, muitas com a finalidade de plantação de produtos ilícitos, como a maconha. Na execução da operação Mata Atlântica em PE, também foram apreendidos 64 metros de carvão e 7.500 sacos do produto pronto para o consumo, materiais para o desmate e seis armas de fogo. Além disso, ainda foram resgatados 112 animais silvestres. As multas aplicadas às empresas e proprietários flagrados somaram R$ 185,2 mil.

CPRH, 374 hectares de área foram fiscalizados no Estado. Durante a operação, as esquipes descobriram um depósito irregular de carvão em Jaboatão dos Guararapes. Em Pernambuco, os municípios que apresentaram áreas com desmatamento ilegal são Angelim, São João, Quipapá, Amaragi, Canhotinho, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes. De acordo com Tiago Costa Lima, chefe de setor de fiscalização florestal da, 374 hectares de área foram fiscalizados no Estado. Durante a operação, as esquipes descobriram umem Jaboatão dos Guararapes. Em Pernambuco, os municípios que apresentaram áreas comsão Angelim, São João, Quipapá, Amaragi, Canhotinho, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes. A ideia é criar, a partir das fiscalizações e punições, uma consciência de que é necessário cessar ações de desmatamento no País e proteger as áreas de preservação. Sobre a conscientização, o diretor do SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, afirma que a implantação de um projeto como o IPTU Verde nas cidades (em que o cidadão presta serviço para a cidade ajudando a purificar o ar e obtém desconto no IPTU em proporção à área verde de sua propriedade), ajudaria a sociedade a enxergar a natureza como uma parceira de vida.

No Brasil

A mesma operação se repete em outros 14 estados brasileiros. A iniciativa busca a proteção e a recuperação do bioma a partir da identificação das áreas degradadas nos últimos anos e dos responsáveis pelas agressões, para cobrar a reparação dos danos.

O bioma da Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros, onde vivem aproximadamente 140 milhões de pessoas, e cobre (em sua extensão original) cerca de 13% do território nacional.

Da Folha de Pernambuco