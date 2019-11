Fiscalização nas rodovias federais de PE no feriado utiliza aparelho que indica em segundos se motorista ingeriu bebida alcoólica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quinta-feira (14), a Operação Proclamação da República 2019 nas rodovias federais de Pernambuco. Para melhorar a fluidez do trânsito e reduzir acidentes graves, a ação é realizada até domingo (17), com reforço na fiscalização, nas atividades policiais e nas abordagens educativas nas estradas.

Durante a fiscalização, policiais rodoviários federais utilizam, pela primeira vez em Pernambuco, o etilômetro passivo, segundo a corporação. O equipamento indica se o motorista ingeriu bebida alcoólica sem a necessidade de soprar no bocal.

“Após o motorista falar na direção do aparelho, uma luz verde ou vermelha se acende. Com a luz verde, o condutor é liberado. Com a luz vermelha, ele é convidado a fazer o teste no etilômetro tradicional”, afirmou a PRF em nota.

A utilização do aparelho, que demora de 5 a 10 segundos para liberar o resultado, tem a intenção de fazer uma triagem, possibilitando uma liberação mais rápida do motorista que não apresenta vestígio de álcool, de acordo com a PRF. O teste com um bafômetro tradicional leva, em média, dois minutos para ser finalizado.

A multa para o motorista flagrado sob efeito de álcool é de R$ 2.934,70. O condutor também pode ter suspenso o direito de dirigir por 12 meses, além de poder ser encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil, conforme o índice verificado no bafômetro.

Durante a operação, também são verificados a documentação pessoal e do veículo e o uso do cinto de segurança, além de serem realizadas ações educativas para orientar os motoristas e passageiros sobre a conscientização para um trânsito mais seguro.

Com relação ao combate ao crime, a ação busca coibir assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículos roubados e o tráfico de entorpecentes. Em caso de emergência, a PRF pode ser contactada pelo telefone 191.

Lombada

Quem vai pegar a estrada para passar o feriadão da Proclamação da República no Litoral Sul de Pernambuco deve ficar atento.

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) informou que a lombada eletrônica da rodovia PE-60, em Ipojuca, fica desligada até as 5h da segunda-feira (18). O equipamento está localizado no quilômetro 16,3.

A expectativa, segundo o DER, é que o fluxo nas vias litorâneas tenha um acréscimo superior a 30%. Para reforçar a segurança e coibir as irregularidades no trânsito, agentes do DER contarão com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). (G1)