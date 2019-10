Fiscalização recolhe 52 veículos irregulares durante Operação Aparecida no Agreste

Entre sexta-feira (11) e domingo (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu 52 veículos nas BRs 232 e 104, que cortam Caruaru e municípios vizinhos, no Agreste de Pernambuco. A ação fez parte da Operação Aparecida 2019, que registrou três acidentes com cinco feridos nesse período.

Conforme a PRF, durante a operação, foram fiscalizadas 582 pessoas e 513 veículos, sendo emitidas 503 autuações por diversas irregularidades. Entre elas, destacam-se 140 por ultrapassagens em local proibido, 13 pelo não uso do cinto de segurança, 11 pela falta do capacete e uma pela ausência da cadeirinha para crianças. As ações contaram com o apoio do 1º Batalhão Integrado Especializado (1º BIEsp) de Caruaru.

No combate à alcoolemia foram realizados 181 testes com alcoolemia e emitidas cinco autuações pela recusa em soprar o equipamento, de acordo com a polícia. As ações de educação para o trânsito alcançaram 236 pessoas, através de palestras e abordagens nas rodovias, com o apoio do ônibus do Cinema Rodoviário. (G1)