Flamengo empata com Independiente e fica no cheirinho mais uma vez

O Independiente é o campeão da Copa Sul-Americana. Diante de um Maracanã lotado, os argentinos mostraram um bom futebol e conseguiram o empate em 1 a 1, gols de Lucas Paquetá e Barco.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1 na Argentina, o Rei de Copas levou mais uma pra casa.

PRIMEIRO TEMPO

Com o estádio inteiro vibrando e fervendo de emoção, o Flamengo começou com tudo e pressionando o Independiente no seu campo de defesa. A primeira etapa não teve muitas oportunidades para os dois lados e o time de Avellaneda retardava o jogo, principalmente com o goleiro Campanã, nos tiros de meta.

O time de Reinaldo Rueda manteve a cabeça no lugar e teve uma boa chance com Everton, que acabou batendo em cima do goleiro. Aos 29, Juan desviou cruzamento, Réver bateu pra dentro e Paquetá empurrou para as redes. Com este resultado, a partida iria para a prorrogação.

Pouco antes do intervalo, aos 39, o árbitro colombiano Wilmar Roldán deu pênalti de Cuéllar em Meza e para ter certeza ainda consultou o árbitro de vídeo. Na cobrança, o jovem Barco, de 18 anos, igualou e deixou o Rojo novamente em vantagem.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Flamengo começou em cima, buscando um gol que pelo menos levasse a disputa para a prorrogação. Lucas Paquetá, o melhor do Fla em campo, quase marcou logo no início, após grande jogada individual.

Precisando do resultado, Rueda chamou Vinicius Junior e tirou Trauco. Everton foi para a lateral-esquerda. O resultado foi pouco efetivo. O Independiente tocou a bola e teve boas oportunidades. Numa delas, Juan salvou em cima da linha.

Rueda ainda tentou com Éverton Ribeiro e Lincoln, mas já era tarde. Empate frustrante e mais um vice-campeonato para o Independiente no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 1 INDEPENDIENTE

Data/hora: 13/12/17, às 21h45 (de Brasília)

Local: Maracanã

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Cristian de la Cruz (COL)

Cartões amarelos: Albertengo, Campaña, Barco e Meza (IND); Juan, Everton e Vinicius Junior (FLA)

Gols: Lucas Paquetá (29’/1ºT); Barco (39’/1ºT)

INDEPENDIENTE: Campaña, Bustos (Gastón Silva – 40’/2ºT), Amorebieta, Alan Franco e Tagliafico; Diego Rodríguez, Domingo e Martín Benítez (Albertengo – 33’/1ºT); Meza (Sánchez Miño – 37’/2ºT), Barco, Gigliotti – Técnico: Ariel Holan.

FLAMENGO: César, Pará, Réver, Juan e Trauco (Vinicius Junior – 10’/2ºT); Cuéllar (Éverton Ribeiro – 33’/2ºT), Willian Arão e Diego; Lucas Paquetá (Lincoln – 39’/2ºT), Everton, Felipe Vizeu – Técnico: Reinaldo Rueda.

Do Portal Terra