Flávio Leandro lança DVD ‘Estradar’ em março com shows em Salgueiro e Serra Talhada

O cantor e compositor Flávio Leandro volta a Salgueiro no dia 14 de março para fazer o lançamento do DVD ‘Estradar’, gravado na cidade em julho do ano passado. A apresentação do novo trabalho acontecerá na Casa do Sanfoneiro, em show integrado pela banda Xote Federal e Zezito Doceiro.

Já no dia 21 de março, o DVD será lançado em Serra Talhada, com show no Tunas Clube acompanhado do amigo Assisão, que fez uma participação no DVD. No registro audiovisual os dois interpretaram o sucesso “Eu Quero Meu Amor”, uma das músicas mais conhecidas do convidado serra-talhadense.

DVD Estradar

Flávio Leandro gravou o DVD ‘Estradar’ em Salgueiro no dia 25 de julho, no pátio da antiga estação ferroviária. No repertório incluiu seus sucessos e algumas canções dos convidados. O trabalho teve contribuição de Dorgival Dantas, Margareth Menezes, Genival Lacerda, Assisão, Fulô do Mandacaru, Targino Gondim, Chambinho, Fábio Carneirinho, Valdir Teles, Danilo Pernambucano e Joãozinho do Exu.