Floresta registra 40,7 ºC e tem novo recorde de temperatura antes do início do verão

O município de Floresta, no Sertão, registrou 40,7 ºC durante o sábado (7) e o domingo (8). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a temperatura registrada no local foi um recorde alcançado antes do início do verão, que começa no dia 22 de dezembro.

Conforme informou a Apac, o recorde anterior era de 40,5 ºC, que foi registrado no mesmo período de 2015. Por telefone, o G1 conversou com o meteorologista Roni Guedes, que explicou que a alta temperatura é comum neste período na região. “As máximas, no Sertão, sempre acontecem antes do verão. Depois vem o período chuvoso, em janeiro, que ameniza a temperatura”, disse.

Os registros de maiores temperaturas no Sertão ocorreram na década de 80. No entanto, segundo a Apac, as temperaturas registradas durante o fim de semana em Floresta e também em Arcoverde, que foi de 37,3 ºC, foram superiores às ocorridas em 1961.

Para esta segunda-feira (9), a previsão para o Sertão de Pernambuco é a máxima de 39ºC e a mínima de 20 ºC.