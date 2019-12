Floresta supera os 40°C e moradores procuram formas de se proteger

A cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco, atingiu esta semana a marca de 40,7°C. A temperatura elevada faz com que os moradores precisem tomar algumas medidas para se proteger.

A auxiliar de contabilidade Keila Dantas se vira como pode para não ter problemas de saúde. “Temos que sair sempre com a sombrinha, protetor solar, tomar muita água, óculos de sol, porque está muito difícil mesmo”, disse.

O mototaxista Vinícius Leal sempre procura uma sombra para esperar os passageiros e tenta procurar formas de não ficar parado no sol no trânsito. “A gente usa essas camisas que tem as mangas bem grandes e o tecido é bem frio. A gente passa protetor solar e procura se proteger mais”, explicou.

A professora Onilde Leal acredita que beber água é essencial quando o clima está quente. “Em primeiro lugar a gente tem que se hidratar, ter esse cuidado, andar sempre de sombrinha, procurar sombra”, elencou.

A técnica de enfermagem Crisitane Maria mora em uma fazenda e de lá vai para o trabalho: “Eu coloco uma blusa de manga comprida, chapéu na cabeça, mas mesmo assim quando a gente chega dentro de casa sente a ardência da quentura”. Quem se dá bem neste período é o vendedor de picolé José Izidio. “As vendas melhoraram 100%, vendendo bastante, graças a Deus, não tem o que reclamar”, avaliou.

