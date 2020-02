Foi criado como meu filho mais velho, diz Gonzaga Patriota sobre assassinato do irmão

O deputado federal Gonzaga Patriota (PSB) se pronunciou nessa segunda-feira (03) após o assassinato do irmão, Ercílio Freire dos Santos, 55 anos, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Gonzaga saiu de Brasília para o Recife e vai tentar ir à cidade sertaneja ainda nesta segunda para acompanhar o velório do irmão.

De acordo com o deputado federal, Ercílio foi criado por ele no fim dos anos 70 como filho mais velho. “Um irmão-filho, eu não sei como alguém teve a coragem de fazer uma coisa dessas com ele, porque ele a vida toda foi trabalho, trabalho, trabalho, nunca fez mal a ninguém”, lamentou Gonzaga Patriota.

O deputado ainda pediu orações pelo irmão, e cobrou respostas da polícia e da Justiça sobre os responsáveis pelo crime.

Do NE10 Interior