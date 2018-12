”Foi uma chacina”, diz Pedro Eurico sobre tragédia no Ceará

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, realizou contato com a secretária de Justiça e Cidadania do Ceará, Socorro França, para pactuar ações de apoio relacionadas a tragédia que vitimou 12 pessoas, sendo cinco pertencentes a uma mesma família de Pernambuco. O fato aconteceu na última sexta-feira (7), no Município dos Milagres, a 140 quilômetros de Serra Talhada, no Sertão.

Maior agilidade no caso

O secretário solicitou ainda uma maior agilidade na liberação das perícias tanatoscópicas das vítimas pernambucanas. Pelas informações obtidas até o momento, serão solicitados esclarecimentos do fato que deverá ficar sob responsabilidade da Corregedoria Geral de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. “Foi uma tragédia fruto de uma ação equivocada, de uma avaliação errada do campo de operação. Não foi um tiroteio, foi uma chacina”, disse o secretário.

Da TV Jornal