Foragido da justiça de São Paulo é preso com 3,5 kg de cocaína no Sertão de PE

Um homem foi preso nessa sexta-feira (6) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, com cerca de 3,5 kg de cocaína, um revólver e balanças de precisão. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi identificado como Josielo Alves de Lima.

Josielo, segundo a polícia, é foragido do sistema prisional de São Paulo e utilizava documentos falsos. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e falsa identidade. (G1)