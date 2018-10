Foragido da Justiça é preso após ser flagrado dirigindo com sinais de embriaguez em Triunfo

Um foragido da Justiça foi preso na terça-feira (16) após ser flagrado dirigindo com sinais de embriaguez em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ao ser abordado, o suspeito apresentou um RG falsificado.

Ainda segundo a PM, ele confessou que havia fugido do Presídio de Petrolina. Além disso, havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por alcoolemia e falsidade ideológica.