Foragido desde 2011, homem condenado por tráfico de drogas é preso em Salgueiro

Um homem condenado a 18 anos de prisão por tráfico e associação ao tráfico foi preso nessa quarta-feira (10) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência do 5º BPM, Raimundo Alves de Carvalho, 50 anos, conhecido como Raimundo Gago, estava foragido desde 2011.

Raimundo Gago foi preso em casa, no Sítio Urubu. A polícia informou que antes de ser capturado, ele tentou reagir, jogando a motocicleta que pilotava em cima de um dos policiais. Raimundo ainda tentou fugir, mas acabou sendo atingido por dois tiros, na panturrilha e no tornozelo.

Os policiais levaram Raimundo para o Hospital Regional de Salgueiro, onde pela passou por cirurgia e segue internado sob custódia. Quando receber alta, o ex-foragido será levado para o presídio de Salgueiro.

Durante a prisão, os policiais encontraram com Raimundo dez papelotes de cocaína, pesando cerca de 3,25 gramas. O material foi levado para a delegacia da cidade. (G1)