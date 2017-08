Foragido do presídio de Canhotinho é recapturado em Serra Talhada

No inicio da tarde desta quinta-feira (24) por volta das 12h20, Policiais Militares do 14ºBPM recapturaram um detento que estava foragido do Presídio de Canhotinho-PE. O fato aconteceu na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, ação se deu após levantamentos realizado por Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14ºBPM (NIS-2) e Malhas da Lei do 14º BPM, que culminou na recaptura de Diego Michel Santos Lima, 30 anos, conhecido como “He-Man”, o qual se encontrava no regime semi-aberto no Presídio de Canhotinho, onde respondia por “roubo”, desde o mês de maio de 2017.

Após ser dado voz de prisão, o desfavorecido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para os procedimentos que o caso requer.

Via Nayn Neto